ASCOLI PICENO – Appuntamento sociale.

Venerdì 25 ottobre, la Camera Civile Picena “Daniela Carbone” – in collaborazione con il Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno, il COA di Ascoli Piceno, le Istituzioni scolastiche partecipanti e l’Associazione “Rondine Cittadella della Pace” – ha celebrato la Giornata Europea della Giustizia Civile presso il Tribunale di Ascoli Piceno. Il titolo di questa edizione è stato “La Costituzione, il diritto di uguaglianza e la risoluzione dei conflitti”. Nella prima parte della mattinata, dopo il saluto del Presidente della Camera, del Tribunale di Ascoli Piceno e del Consiglio dell’Ordine, gli studenti degli istituti di istruzione superiore si sono confrontati su tematiche attuali con la Dottoressa Paola Mariani, Giudice del Tribunale di Ascoli Piceno, che ha risposto ai loro interessanti quesiti. Nella seconda parte sono seguiti l’interessante intervento della referente Dott.ssa Marta Chiesa e le toccanti testimonianze di due studentesse internazionali di “Rondine Cittadella della Pace. L’organizzazione con sede ad Arezzo promuove la risoluzione pacifica dei conflitti e il dialogo tra i giovani provenienti da paesi in guerra. Soddisfazione da parte del Presidente della Camera Civile Avv. Maria Capponi Croci: “Siamo entusiasti per il successo di questa terza edizione che ha visto la partecipazione attiva e appassionata degli studenti degli Istituti Scolastici aderenti e dell’Associazione Rondine Cittadella della Pace, contribuendo a diffondere valori di pace e giustizia tra le nuove generazioni.”

Componenti Camera Civile Picena “Daniela Carbone”: Presidente Avv. Maria Capponi Croci – Pres. onorario Avv. Leonardo Carbone – Consiglieri Avv.ti Maria Rita Puglia, Piero Antimiani, Nestore Travaglini, Caterina Fossari, Valeria Ceci, Monica Teodori.

