ASCOLI PICENO – Sono in vendita sul circuito Ticketone i biglietti per assistere ad AREZZO-ASCOLI, match valido per la 13^ giornata del Campionato Serie C NOW, in programma domenica 3 novembre, alle ore 17:30, allo stadio comunale “Città di Arezzo”.

E’ possibile acquistare il biglietto nel settore ospiti (online o nei punti vendita fisici) fino alle ore 19:00 di sabato 2 novembre. Il prezzo “Intero” è di 13,00 € (ingresso gratuito per gli Under 6).

Il giorno della partita i residenti nella provincia di Ascoli Piceno non potranno acquistare il biglietto in nessun settore.

Acquisto online: https://sport.ticketone.it/seatmap/50846/90600726/arezzo-vs-ascoli-serie-c-now

