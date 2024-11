ASCOLI PICENO – Dopo la paura, il sollievo.

La partita fra Atletico Ascoli e Avezzano, valida per la decima giornata del girone F di serie D, è stata sospesa sul risultato di 3-0 per gli ascolani dopo il brutto scontro di gioco, testa contro testa, fra due calciatori abruzzesi. I giocatori sono stati portati in ospedale al “Mazzoni” di Ascoli per le cure mediche, sono coscienti.

In conferenza stampa si è presentato il Direttore Sportivo ascolano Mario Marzetti. Ecco le sue parole riportate dal portale del club bianconero: “Eravamo preoccupati dopo quello che era successo in campo. Tutta la nostra società fanno un grande in bocca al lupo ai due giocatori dell’Avezzano, grande vicinanza. Non ha senso ora parlare di calcio, siamo solidali con la società avversaria. Purtroppo nel calcio possono capitare queste cose, manifestiamo la vicinanza al Club e ai suoi tesserati. Per quanto riguarda il match abbiamo deciso, di comune accordo con l’Avezzano di fermarci, idea giusta. Crediamo che la partita ripeterà dal minuto o dello scontro o di quando è stato deciso lo stop”.

