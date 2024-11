ASCOLI PICENO – Si sono concluse da poco le riprese a Genova e Marrakech del film “Spyne”, un thriller movie diretto da Anna Antonelli e scritto da Paolo Fittipaldi, che rappresenta una delle opere prime più attese dell’anno e che vede l’attrice ascolana Giorgia Fiori, nel ruolo centrale di Isa, moglie del protagonista, interpretato da Stefano Cassetti.

Giorgia Fiori, nota per la sua intensità interpretativa e la sua presenza scenica e che si è già fatta notare nel panorama cinematografico italiano, grazie alla sua versatilità e al suo talento conquistando pubblico e critica con interpretazioni di grande profondità emotiva, ha offerto anche in questa pellicola una performance piena di sfaccettature nel ruolo di una donna forte e complessa, il cui destino è indissolubilmente legato a quello del marito in un intreccio di amore, inganno e pericolo.

Ma non è tutto poiché in questi giorni Giorgia Fiori è nuovamente in Liguria per prendere parte, come protagonista, ad un nuovo film dal titolo provvisorio “Bugiarda” diretto dal giovane regista Nicolò Tonani e prodotto dalla Anno404. Questo progetto segna la seconda opera cinematografica di Tonani, confermando il talento dell’emergente regista e l’interesse della produzione per storie intense e coinvolgenti. Nel film, Giorgia Fiori interpreta Anna, madre di Luisa, la migliore amica di Elif, una ragazzina misteriosamente scomparsa.

La trama segue le drammatiche conseguenze della sparizione di Elif sulle due famiglie coinvolte: quella della giovane scomparsa, che cerca la verità a tutti i costi, e quella di Luisa, con la quale Elif aveva un legame molto stretto. Anna (Giorgia) sarà tormentata dal sospetto che la figlia possa essere coinvolta nella sparizione, cercando di mantenere il controllo della situazione insieme all’ex marito (interpretato da Pino Quartullo), il padre di Luisa, disposto a tutto per proteggerla. Il film si preannuncia come un thriller emotivo che esplora le complesse dinamiche familiari e il peso dei sospetti e nei prossimi mesi saranno svelati ulteriori dettagli sulla produzione e la distribuzione.

