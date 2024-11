MONTALTO DELLE MARCHE – Dal 4 al 7 novembre 2024 la Comunità argentina di General Lagos (Santa Fe) è stata ospite a Montalto delle Marche per condividere i propri legami e tradizioni attraverso il progetto “Turismo delle radici” del Ministero degli Esteri, nell’ambito nella rassegna culturale “Cento Lire Festival”, curata dai Comuni di Montalto delle Marche e Monterinaldo, in collaborazione con Associazione Italea Marche. Numerosa e calorosa la partecipazione della comunità locale del territorio montaltese.

Nella mattinata del 6 novembre i comuni di Montalto delle Marche e General Lagos hanno siglato un gemellaggio nel corso di una cerimonia emozionante, mirata a rafforzare le radici condivise e a progettare uno sviluppo sinergico tra le due comunità, consolidando un legame fondato sui profondi legami storici e culturali che uniscono i loro abitanti e che riflette l’impegno di entrambi per onorare la memoria degli antenati e creare nuove opportunità di crescita e collaborazione. L’accordo firmato mira a sensibilizzare sulla storia dell’emigrazione italiana e a consolidare un’offerta turistica che celebri questi legami, grazie a iniziative di scambio culturale e produttivo, con un focus sul recupero e la promozione delle tradizioni e dei valori condivisi tra General Lagos e Montalto Delle Marche. Presenti alla cerimonia di gemellaggio, che si è svolta presso il Teatro della Fiaba e della Poesia di Montalto delle Marche, i sindaci di Montalto delle Marche (Daniel Matricardi) e di General Lagos (Esteban Ferri), Andrea Maria Antonini, assessore Regione Marche con delega ai marchigiani all’estero, Francesca Giglio, presidente di Italea Marche APS, Luigi Contisciani, presidente BIM Tronto e Lucas Paviolo, Segretario Ambasciata della Repubblica Argentina presso la Repubblica Italiana. Coinvolti attivamente anche gli studenti dell’Istituto Scolastico Omnicomprensivo Rotella-Montalto delle Marche che – accompagnati dalla dirigente scolastica Silvia Giorgi e dal corpo docente – hanno accolto la delegazione sudamericana con una genuina ed emozionante esibizione in spagnolo.

Il gemellaggio contempla cinque obiettivi fondamentali:

– Diffondere la cultura e le risorse di entrambe le città per favorire la conoscenza reciproca e la valorizzazione dei rispettivi territori.

– Condividere esperienze di arricchimento reciproco nei settori culturale, turistico e dello sviluppo economico.

– Promuovere azioni congiunte di scambio e cooperazione che includano fiere, festival, corsi di formazione, congressi e progetti in aree chiave come Cultura, Turismo, Sviluppo Economico, Educazione, Scienza e Tecnologia.

– Organizzare workshop e seminari bilaterali sulla trasformazione urbana, promuovendo l’apprendimento tecnico, accademico e operativo.

– Facilitare la ricerca genealogica, mettendo a disposizione documenti e atti personali di interesse per i cittadini di entrambe le località.

Se la firma del gemellaggio è stato di certo l’evento più istituzionale del viaggio della delegazione argentina nelle Marche, sono stati molti i momenti di condivisione, racconto, arricchimento reciproco e conoscenza, come la serata del 5 novembre iniziata con la banda musicale “Città di Montalto delle Marche” che ha dato il benvenuto alla delegazione di General Lagos con un caloroso concerto in Piazza Sisto V, per poi proseguire al Teatro Comunale “Teatro della Fiaba e della Poesia” di Montalto per un viaggio tra emigrazione, storia e tradizione. Un evento culturale che ha esplorato la storia dell’emigrazione marchigiana, con interventi di storici, attori e musicisti. Tra i partecipanti: Iuri Silvestri (ricercatore), Davide Calvaresi (attore – La casa di Asterione), la Fototeca provinciale di Fermo, e le melodie coinvolgenti del Coro La Cordata e della Corale Sancta Maria in Viminatu. L’evento ha visto anche la partecipazione di Leonardo Romei, delegato del Ministero degli Affari Esteri per il progetto Italea Marche.

“Le radici rappresentano la nostra storia e la nostra identità. Per questo siamo certi che il Cento Lire Festival, il gemellaggio e tutte le emozioni legate ai nostri ricordi che stiamo rivivendo insieme, saranno solo l’inizio di un percorso di crescita condivisa per creare opportunità tangibili anche per il futuro. Montalto è già nel pieno di un processo evolutivo importante con il piano “Metroborgo Montalto Lab”, che affonda l’intera progettazione sulle radici montaltesi, guardando però al futuro e anche a nuove forme di turismo, proprio come stiamo facendo in questi giorni” – così ha dichiarato il sindaco di Montalto delle Marche, Daniel Matricardi.

“Il nome di questa amata regione mi accompagna da molti anni, non solo a me, ma anche a ciascuno degli abitanti della mia terra, del mio caro paese. È lo stesso sangue che ritorna in altri corpi, ma con lo stesso obiettivo, e con la piena certezza e totale sicurezza che la fratellanza che oggi firmiamo non rimarrà solo sulla carta, ma porterà con tanto lavoro i frutti di uno sviluppo significativo, della crescita e del futuro per entrambi i paesi.” – ha concluso il sindaco di General Lagos Esteban Ferri.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.