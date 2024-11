ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale.

Domenica 17 novembre, alle ore 11, al Foyer del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, si terrà il secondo concerto della rassegna di giovani concertisti “Domenica in Musica” organizzata dalla compositrice Ada Gentile. Sarà di scena il ventitreenne pianista albanese Filippo Tenisci che proporrà all’ascolto brani Liszt, Wagner/Liszt e Sebastiani.

Tenisci si è diplomato nel 2022 al Conservatorio Mascagni di Livorno con 110 e lode e menzione d’onore ed ha frequentato masterclasses con rinomati maestri come Boris Petrushansky, Andrea Lucchesrini, Beatrice Rana. Vincitore di numerosi concorsi internazionali, si è esibito in Germaia, Spagna, Francia, Svizzera, Romania, Sud Africa. Il concerto sarà presentato dal compositore romano Fausto Sebastiani. E’ prevista l’esposizione in sala di opere di ceramisti ascolani che hanno impreziosito recentemente, con i loro lavori, la scalinata Leopardi. L’ingresso è libero.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.