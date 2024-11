ASCOLI PICENO – Dopo il terzo pareggio consecutivo, l’Ascoli tornerà in campo già venerdì 15 novembre nella gara tutta marchigiana contro la Vis Pesaro . Appuntamento alle ore 20:30 allo stadio “Benelli” per la quindicesima giornata d’andata del girone B del campionato di Serie C.

I biancorossi stanno marciando alla grande e si trovano in settima posizione, avendo collezionato ben 22 punti grazie a 6 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Sono reduci dalla sconfitta contro la Pianese. Il Benelli è un vero e proprio fortino, solo una sconfitta e ben 14 punti del totale realizzati tra le mura amiche. A guidare i pesaresi l’ex tecnico bianconero Roberto Stellone.

Nell’Ascoli non ci sarà il terzino bianconero Manuel Alagna per squalifica, tra le fila della Vis squalificati due giocatori: Coppola e Okoro.

La Vis Pesaro comunica che sono in vendita sul circuito Vivaticket i biglietti per assistere alla partita Vis Pesaro-Ascoli, valida per la 15^ giornata del Campionato Serie C NOW, in programma venerdì 15 novembre, alle 20:30, al “Tonino Benelli” di Pesaro.

I sostenitori bianconeri potranno acquistare il biglietto solo per il settore Ospiti (capienza di 588 posti) online o presso le ricevitorie autorizzate Vivaticket fino alle ore 19:00 di giovedì 14 novembre.

Questi i prezzi per il settore Ospiti:

– 14 euro + commissione di servizio, INTERO

– 12 euro + commissione di servizio, RIDOTTO *

– 1 euro + commissione di servizio, RIDOTTISSIMO**

* Under 15 (Ragazzi da 13 a 15 anni compiuti), Over 65 (persone che abbiano già compiuto 65 anni) e Donne ** Bambini da 0 a 12 anni compiuti