ASCOLI PICENO -Incursione nel jazz e nel cinema per ascolipicenofestival, il Festival “Sfide” diretto dal violoncellista Giuliano De Angelis, che in questa settimana ha in programma una raffica di tre concerti, giovedì, sabato e domenica sempre nell’auditorium “Emidio Neroni” in Rua del Cassero. E’ anche la settimana del trionfo dei violoncelli che invadono il centro storico con performance no stop.

L’appuntamento di giovedì prossimo 14 novembre, inizio alle 20,30, per la rassegna “Linguaggi diversi” è molto particolare e accattivante. Si tratta di un cineconcerto ideato dal fisarmonicista Davide Cavuti in trio con Javier Girotto, sassofonista, compositore e arrangiatore argentino famoso in tutto il mondo, e Paolo Di Sabatino, teramano, al pianoforte. Titolo “De Sica/Fellini in musica”: vengono eseguite, rivisitate, colonne sonore realizzate da Alessandro Cicognini e Nino Rota, due tra i più illustri compositori italiani di musiche per film soprattutto del rneorealismo italiano: “Ladri di biciclette”, “La dolce vita”, “I vitelloni”, “Sciuscià”, “8 e ½”, “La banda degli onesti”, “La strada”, “Umberto D.” , “Totò Peppino e i fuorilegge” e “Guardie e ladri”. “ Ho voluto realizzare questo progetto – dice Davide Cavuti – per celebrare due grandi registi come Vittorio De Sica e Federico Fellini e i loro compositori Alessandro Cicognini e Nino Rota”. Davide Cavuti ha composto per registi quali Michele Placido, Daniele Vicari, Edoardo Leo, Pasquale Squitieri, Giorgio Albertazzi e tanti altri. Davvero un super trio, quello ospitato da ascolipicenofestival, che ha dato vita a numerosi concerti eseguiti in tutta Italia e che vanta tante pubblicazioni discografiche.

Sabato sera 16 novembre, inizio alle 20,30, “Cello Hacked” con il violoncello elettrico di Alberto Casadei che esegue musiche da lui stesso composte e di Ed Sheeran, Barkley, ColdPlay. Alberto Casadei, figlio d’arte, brillante solista, si dedica alla composizione come ricerca di nuove possibilità d’espressione per il suo strumento in chiave classica ed elettrica. Si è laureato alla Royal Academy of Music di Londra. Si è esibito come solista in prestigiose sale da concerto come Great Hall del Conservatorio di Mosca Sala Cortot a Parigi, Royal Albert Hall a Londra, eccetera. Vincitore di vari concorso internazionali, è insegnante di violoncello presso il Conservatorio “G. Braga” di Teramo. Suona un preziosissimo violoncello Domenico Rogieri del 1698 appartenuto a Pablo Casals e un violoncello elettrico Yamaha Silent Cell.

Domenica 17 ottobre tutta la giornata è dedicata al violoncello grazie alla presenza del gruppo “I Violoncellieri” diretti dal violoncellista e didatta Gianluigi Fiordaliso. Al mattino, nel centro storico, performance con partecipazione libera del pubblico che troverà quindi una bella sorpresa da ascoltare e vedere. Si comincia alle 10,15 nella Sala Cola dell’Amatrice, poi alle 11 nella Chiesa di San Francesco al termine della funzione religiosa, alle 11,20 circa nella Chiesa di San Pietro Martire al termine della funzione religiosa e alle 12,30 nell’Atrio del Palazzo dei Capitani del Popolo. Protagonisti Elena Antongirolami, Gianluigi Fiordaliso e Giuliano De Angelis che seguono un repertorio per violoncello solo.

Nel pomeriggio, inizio alle 18, concerto finale al Neroni con musiche di Grieg, Elgar, Mascagni, Verdi e Bartok appositamente arrangiate. “I Violoncellieri” costituiscono un ensemble composto esclusivamente da alunni del maestro Gianluigi Fiordaliso vice presidente dell’associazione culturale “La favola bella” di Pescara e docente di violoncello presso il Liceo musicale locale . Hanno all’attivo numerosissimi concerti in importanti rassegne e stagioni. Con i “Cento Cellos” si esibiscono sotto la guida di Giovanni Sollima. Punta di diamante del concerto è Elena Antongirolami, diplomata col massimo dei voti, che tiene concerti per violoncello solo e in formazioni da camera e collabora con continuità con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana. All’interno di formazioni orchestrali si è esibita sui più prestigiosi palcoscenici

E’ stato rimandato a martedì 26 prossimo (ore 20,30) il previsto concerto serale con la chitarra di Luigi Travaglini e i solisti della “Benedetto Croce Chamber Orchestra”.

Biglietti online sulla piattaforma ciaotickets.com o in auditorium da un’ora prima dell’inizio dei concerti. Info 3338791607.

