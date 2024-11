Match segnato dall’espulsione di Nonni, le scelte arbitrali non sono piaciute al pubblico presente allo stadio “Don Mauro Bartolini” e ovviamente al Club ascolano

ASCOLI PICENO – Partita che lascia del sapore amaro in bocca.

L’Atletico Ascoli, nel pomeriggio del 17 novembre, cade in casa allo stadio “Don Mauro Bartolini” di Monticelli contro l’Ancona per 1-2.

Dorici in vantaggio subito con Alluci, poco prima del riposo arriva il pari bianconero con Clerici. Un match intenso dove gli ascolani probabilmente avrebbero meritato qualcosa in più ai punti.

Nel secondo tempo i bianconeri lottano e vanno vicini al vantaggio in un paio di occasioni ma arriva l’espulsione di Nonni a complicare le cose. La scelta arbitrale non è stata apprezzata dal pubblico presente e ovviamente neanche dal Club. Espulsi alla fine anche il portiere dei bianconeri, Pompei , e il vice allenatore Simoni, per proteste.

A dieci minuti l’Ancona va in vantaggio con Belcastro e il risultato non cambierà più.

L’Atletico Ascoli restano a quota 21 punti mentre i biancorossi salgono a 16.

Di seguito il tabellino completo.

ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Pompei; Nonni. D’Alessandro, Mazzarani; Gerlero, Clerici (19’st Severini), Vechiarello, Scimia (19’st Olivieri), Camilloni (42’st Mengani); Minicucci (27’st Maio), Ciabuschi (34’st Traini);

A disposizione: Galbiati, Baraboglia, Ceccarelli, Antoniazzi.

Allenatore: Simone Seccardini.

ANCONA (3-5-2): Bianchi; Boccardi, Codromaz, Rovinelli; Pecci, Useini (24’st Azurunwa), Gulinatti, Sare (24’st Belcastro), Marino (32’st Bugari); Allucci, Martiniello (1’st Amadori).

A disposizione: Laukzemis, Bellucci, Merighi, Mazzoni, Savor.

Allenatore: Massimo Gadda.

ARBITRO: Emanuele Veloci di Frosinone.

ASSISTENTE 1: Valerio Fatati di Latina.

ASSISTENTE 2: Benedetto Casale di Formia.

RETI: 2’pt Alluci, 35’pt Clerici, 36’st Belcastro

NOTE: Ammoniti: Nonni, Sare, Ciabuschi, Codromaz, Gerlero. Espulsi: Nonni, Pompei, Simoni. Angoli: 1-3. Recuperi: 2’pt-6’st.

