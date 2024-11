Sarà ancora l’Italia, nell’occasione a Bari, ad ospitare la Futsal Women’s European Champions, torneo a inviti in programma al PalaFlorio dal 18 al 21 dicembre, che vedrà la partecipazione di 6 squadre vincitrici dei rispettivi campionati nazionali. L’European Women’s Futsal Tournament è l’unica competizione continentale di calcio a 5 per club femminili affiliati UEFA, organizzata a inviti. È riservata alle squadre vincitrici dei rispettivi campionati nazionali.

Il torneo torna in Italia dopo l’edizione svoltasi nelle Marche a Falconara Marittima del 2022, organizzata e vinta proprio dal club marchigiano.

Questa volta sarà il Bitonto, con il sostegno di Divisione Calcio a 5, FIGC, Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari e Comune di Bitonto, ad ospitare l’evento che ha visto protagonista la squadra pugliese anche nella scorsa edizione, nella finale persa ai calci di rigore contro il Benfica. Le pugliesei arrivano da vincitrici dello scudetto 2023-24 e la Supercoppa Italiana 2024.

LE SQUADRE – Saranno sei le formazioni partecipanti: le campionasse d’Italia del Bitonto, Burela (Spagna), Nantes (Francia), Os Lusitanos (Paesi Bassi), Rekord Bielsko-Biała (Polonia) e TFSE (Ungheria).

Il Presidente della Divisione Calcio a 5 Stefano Castiglia: “Un mio impegno personale avere sempre più grandi eventi internazionali in Italia. Sulla scia dell’Elite Round di qualificazione al Mondiale femminile, che si giocherà a marzo nel nostro paese, stiamo continuando a lavorare per un futsal che abbia un respiro sempre più internazionale, sicuri che questa sia la strada da percorrere per far crescere più velocemente il nostro movimento”.

