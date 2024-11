ASCOLI PICENO – L’associazione Ada (Associazione per i Diritti degli Anziani) di diretta emanazione del Sindacato UIL, presieduta da Paola Luzi e con il proprio Centro Culturale e Ricreativo “Bruno Di Odoardo” con sede in via Lazio 2 è da anni impegnata a svolgere per i propri iscritti e non, specifici incontri formativi ed informativi sulle tematiche più disparate nell’ambito di uno specifico progetto denominato “Parlo mi Informo, Decido…mi Attivo”.

E così in vista della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, istituita dall’Assemble Generale delle Nazioni Unite dal 1999, ed in programma il prossimo 25 novembre, i dirigenti della stessa ADA, come peraltro fanno ad ogni occasione della predetta ricorrenza, hanno organizzato per il prossimo Giovedì 21 Novembre, con inizio alle ore 17,00, presso la propria sede del quartiere Pennile di Sotto, un momento di riflessione sul drammatico fenomeno dal titolo “UN TE’ PER L’ASCOLTO”, un incontro di convivialità e di riflessione contro appunto la violenza sulle donne. E’ ben noto infatti come la violenza contro donne, che non è solo fisica, ma anche sessuale, psicologica, economica e altro, rappresenti una delle violazioni dei diritti umani più diffuse, persistenti e devastanti che, ancora oggi spesso non viene denunciata a causa dell’impunità, del silenzio, della stigmatizzazione e della vergogna che la caratterizzano, tanto che annualmente in Italia si assiste ad una vera e propria strage, di oltre cento donne vittime di femminicidi a cui si aggiungono in una crescente e perversa statistica, tutte le altre forme di violenza che spesso sfuggono anche ai dati ufficiali.

Su questo drammatico fenomeno si è fatto nel tempo tanto, con specifici programmi di prevenzione, di soccorso e di contribuzioni economiche ma dalle notizie di tutti i giorni degli organi di stampa, si ben deduce che tutto questo non basta. L’appuntamento promosso dall’ADA vorrà sicuramente sviscerato il problema sotto tutte le sfaccettature, ma con serenità e con anche la degustazione di un buon tè si farà il punto su quanto è stato fatto e soprattutto su quanto ancora c’è da fare. L’incontro presieduto da Paola Luzi, con il vice presidente Francesco Fabiani e che gode del Patrocinio del Comune e della Provincia di Ascoli Piceno, sarà coordinato da Giorgio Fiori del direttivo ADA e caratterizzato dai saluti dell’Assessore ai servizi sociali nonché vice Sindaco del Comune di Ascoli Piceno, Massimiliano Brugni e dagli interventi in tema di Vincenzo Alfano, Dirigente squadra Mobile Questura di Ascoli Piceno, di Maria Antonietta Lupi, Presidente Commissione Pari Opportunità provincia di Ascoli Piceno, di Raffaella Caponi psicologa e di Daniela Tiburzi consulente e business Coach. Un appuntamento dunque da non perdere ed aperto non solo alle donne ma a tutti gli interessati, a titolo del tutto gratuito, compresa la degustazione del previsto tè.

