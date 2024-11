ASCOLI PICENO – L’assemblea elettiva svoltasi nella serata di ieri ha decretato la riconferma di Massimiliano Bachetti alla guida della Sezione AIA di Ascoli Piceno. Già presidente negli ultimi quattro anni, Bachetti è stato nuovamente scelto dagli associati per continuare a rappresentare la sezione e guidarla nelle sfide future. Nato nel 1971, Ingegnere, Imprenditore, è stato arbitro effettivo dal 1987 fino al 2000, arrivando a dirigere nel campionato di Eccellenza, e poi assistente arbitrale nella Commissione Arbitri Nazionale di Serie D fino al 2005. Componente del Consiglio Direttivo Sezionale dal 1998 al 2008 e dal 2012 ad oggi, Bachetti è stato Responsabile degli Osservatori Arbitrali dell’OTS dal 2015 ed è stato Vice Presidente di Sezione dal 2018.

Il presidente Bachetti, visibilmente emozionato, ha espresso gratitudine per la fiducia accordata: “Ringrazio di cuore tutti gli associati per la partecipazione straordinaria a questa elezione. La vostra vicinanza e il vostro sostegno sono fondamentali per il lavoro che ci attende. Insieme continueremo a crescere, affrontando con impegno e passione le sfide sportive e associative dei prossimi quattro anni. Questo risultato è un punto di partenza per consolidare quanto di buono è stato fatto e costruire un futuro ancora migliore per la nostra sezione.”

L’assemblea ha rappresentato un momento di grande coinvolgimento e unità, sottolineando l’attaccamento degli associati alla vita della sezione e ai suoi valori.

Da parte di tutti gli iscritti, un caloroso augurio di buon lavoro e un grande in bocca al lupo al presidente Bachetti, che guiderà la sezione verso nuovi traguardi e successi nel prossimo mandato.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.