ASCOLI PICENO – L’Ascoli sfiderà il Gubbio Domenica 24 Novembre alle ore 19:30 allo stadio “Del Duca” nella gara valevole per la sedicesima giornata del girone B di Serie C.

GUBBIO

Gli umbri sono reduci dalla vittoria di misura contro il Carpi, arrivata grazie al gol di Fossati, sono noni in zona playoff e arriverano ad Ascoli rimaneggiati, il tecnico Taurino non avrà a disposizione Di Massimo, Tommasini, Giovannini, Faggi e Rovaglia, da valutare le condizioni di Proietti, Rosaia e D’Ursi. Il modulo provato negli ultimi allenamenti e utilizzato anche contro il Carpi è il 4-4-1-1, il tecnico per via delle numerose assenze ha virato su una scelta tattica più equlibrata. A Giacomo Rosaia del Gubbio il riconoscimento al ‘Gran Galà del Calcio – Italian Football Awards’ come miglior centrocampista centrale nella Top Undici per la stagione 2023/24.

Una situazione quella degli infortuni che il presidente Notari, vuole indagare prima di buttarsi sul mercato invernale. Sfogo in settimana del diesse rossoblù Degli Esposti, riferendosi ai tifosi: “Solo di una cosa non sono contento: in tutti i posti dove ho lavorato ho sempre creato una grande famiglia, e intendo gruppo squadra, staff tecnico. In questo momento io vorrei creare un ambiente ancora più compatto perché poi nella compattezza siamo in grado di tirarci fuori dalle difficoltà”.

ASCOLI

L’Ascoli in piena zona playout non può davvero più sbagliare, sono solo 12 i punti conquistati, una difesa che ha subito tanto, 20 reti e un attacco poco prolifico, 15 reti di cui 9 di bomber Corazza. Mister Mimmo Di Carlo non potrà contare sul difensore Aljaz Tavcar, espulso contro la Vis Pesaro e sul centrocampista Marco Bertini, un turno di squalifica per lui, dopo aver raggiunto la quinta ammonizione dall’inizio di stagione.

Dovrebbe farcela Davide Marsura che aveva accusato un problema muscolare nella gara contro la Vis Pesaro. Il tecnico dovrebbe schierare il modulo 4-2-3-1 e contando su valide alternative anche con eventuali altri schieramenti con l’utilizzo di Tremolada.

PRECEDENTI

Otto le gare di campionato nelle quali si sono trovate davanti le due formazioni, cui quattro al Del Duca. Sono due le vittorie dell’Ascoli in casa e due i pareggi. L’ultimo precedente, in quel caso in Coppa, è il match dell’11 Agosto 2024, nel primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. Vittoria per 2 a 1 dei bianconeri di Carrera, gol di D’Uffizi e Marsura, intervallati dalla rete rossoblù messa a segno da D’Ursi.

L’ultimo precedente in campionato, sempre in Serie C, il 26 ottobre 2014, al Del Duca per la decima giornata del girone B di Lega Pro, la gara terminò con un pareggio per due reti a due, ai gol di Altinier e Berrettoni, per gli umbri a segno Regolanti e D’Anna.

Nel girone di ritorno nel marzo 2015, terminà 2 a 2 con l’indimenticabile gol dal limite ad effetto di Gigi Grassi e il gol di Dell’Orco. Nella stagione precedente, nel dicembre del 2013, in Lega Pro Prima Divisione, al Del Duca, il match terminato a reti inviolate. Al ritorno gli umbri si imposero per una rete a zero, a decidere fu il gol dell’ex Marcello Falzerano.

Le due squadre si sono affrontate anche in B, nell’agosto 2011 nella gara di andata, vittoria del Picchio per 3 reti a 2 in trasferta. Nel gennaio 2012, nella gara di ritorno i bianconeri in casa vinsero per due reti a una, grazie ai gol realizzati da Papa Waigo e Falconieri, per gli ospiti andò a segno Bazzoffia.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.