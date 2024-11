ASCOLI PICENO – Appuntamento sociale.

L’Avis Comunale di Ascoli Piceno si prepara a chiudere i festeggiamenti dell’85mo della fondazione con un evento “meraviglioso” insieme al “claun Il Pimpa”.

“Abbiamo deciso di dedicare il nostro 85mo ai bambini, alla purezza con cui osservano il mondo, per cui aderire a questo progetto significa amplificare maggiormente il messaggio del “claun Il Pimpa” e coinvolgere i bambini in aiuto di altri bambini; proprio come si fa donando in sangue.” Dalle parole della presidente Maria Pia Mancini.

Marco Rodari, “claun il Pimpa”, con il suo progetto sostiene i bambini che hanno subìto traumi a causa della guerra; con il suo naso rosso ed una valigia piena di sogni entra nelle corsie degli ospedali bombardati, nei rifugi improvvisati e tra le macerie, regalando momenti di leggerezza e gioia perché “un bimbo a cui hai regalato la Meraviglia sarà portatore sano di Pace”.

Un doppio appuntamento per regalare sorrisi ai bambini e momenti di riflessione ai genitori.

Sabato 30 novembre dalle ore 18, presso il Polo Sant’Agostino, si è svolto un convegno in cui associazioni ascolane impegnate nel sociale hanno presentato le loro attività, ma soprattutto è stato fatto conoscere Marco Rodari che ha raccontato il suo percorso e la sua missione di donare speranza nei luoghi più disperati del mondo. “Partecipare – prosegue la Presidente – significa non solo lasciarsi ispirare da storie straordinarie ma anche contribuire a diffondere un messaggio di meraviglia e solidarietà”.

Domenica 1 dicembre, dalle ore 9:45 presso il palazzetto di Monterocco “E.Galosi”, l’Avis Comunale di Ascoli Piceno e “claun Il Pimpa” invitano i bambini ed i loro genitori a partecipare alla “Giornata della Meraviglia”. “Gli alunni delle scuole che hanno aderito al progetto – conclude la Presidente – consegneranno “un disegno della meraviglia”; seguirà un momento magico di divertimento e condivisione con lo spettacolo del “claun il Pimpa”; si terminerà con l’intrattenimento a cura del Dj Paolo. Realizzeremo quindi una festa pensata per i bambini, per portare gioia e stupore, perché siamo convinti che sensibilizzare contro ogni forma di violenza sia fondamentale e l’Avis vuole essere sempre in prima linea, perché “il sangue va donato, non versato!”

