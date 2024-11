ASCOLI PICENO – Sabato 30 novembre, dalle 9,30 alle 10,30, ultimo appuntamento con le lezioni gratuite di taijiquan/qigong e yoga tenute dagli insegnanti Raffaele Tassone ed Eugenia Brega.

L’iniziativa viene realizzata da Unione Sportiva Acli Marche Aps, col sostegno del Centro commerciale Città delle stelle, nei locali del secondo piano, sopra la Libreria Mondadori, area ex ballo.

La partecipazione è gratuita ma occorre effettuare la prenotazione al numero 3442229927 attraverso un messaggio.

Si tratta di una utile opportunità di praticare gratuitamente due discipline che hanno enormi sul proprio benessere.

La lezione di taijiquan e qigong tenuta dal maestro Raffaele Tassone dalle 9,30 alle 10,30 permette di contribuire a migliorare la forma fisica, l’agibilità e l’equilibrio.

La lezione di yoga, tenuta dall’insegnante Eugenia Brega dalle 10,30 alle 11,30, permette di far lavorare tutti i muscoli del corpo e di mantenere le articolazioni, i tendini e i muscoli flessibili, il che è di fondamentale importanza per evitare infortuni e per stare in forma.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa si possono consultare la pagina Facebook Unione Sportiva Acli Marche o il sito www.usaclimarche.com.

