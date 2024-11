ASCOLI PICENO – Sorrisi e ottimismo.

L’Atletico Ascoli vince in trasferta a Chieti, per il girone F di serie D, con il risultato di 2-1 nel pomeriggio di domenica 24 novembre e vola a quota 24 punti in classifica al secondo posto.

Mister Simone Seccardini è ovviamente soddisfatto, ecco le sue dichiarazioni a fine gara riportate dal Club: “Giochiamo con dei principi e abbiamo delle nostre idee, non ci snaturiamo. Non importa se gioca tizio o caio ma lo è quello che si mette in campo. Gli interpreti sanno quello che devono fare con dedizione. Venivano da una sconfitta immeritata contro l’Ancona e oggi siamo stati bravi a cogliere i tre punti. All’intervallo ho detto che dovevamo essere più feroci e non farci rubare la merenda. Il Chieti è una squadra che è partita in ritardo ma la sua proposta di gioco sta diventando ottima partita dopo partita. Possibile derby con l’Ascoli Calcio? Sinceramente io non me lo auguro, sono un ascolano Doc, ho lavorato nella società del Picchio per dieci anni. Non me lo auguro né in serie D ma neanche in C perché spero possa tornare ai suoi fasti ovvero nelle categorie superiori”.

