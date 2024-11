L’Ascoli torna alla vittoria, 1-0 contro il Gubbio allo stadio “Del Duca” nel match valido per la sedicesima giornata del girone B del campionato di Serie C.

Grazie all’autogol di Pirrello al 14′ del primo tempo su un cross a mezz’altezza di Cozzoli.

Nervosismo nel finale e ospiti che chiudono in nove per le espulsioni di Iaccarino e Corsinelli. l’Ascoli non vinceva in casa dal 2 settembre e sale a 15 i punti in classifica.

ASCOLI (4-2-3-1): Livieri; Alagna, Gagliolo, Menna, Cozzoli; Bando, Varone; Tirelli (39’ pt Silipo), Tremolada (13’ st Campagna), Marsura (43’ st Quaranta); Corazza (43’ st Caccavo). A disp.: Abati, Raffaelli, Adjapong, Maurizii, Piermarini, Maiga Silvestri, Achik, Gagliardi, D’Uffizi. All.: Di Carlo

GUBBIO (4-4-1-1): Venturi; D’Avino (35’ st David), Pirrello, Signorini, Stramaccioni (26’ st Fossati); Zallu, Rosaia, Iaccarino, Corsinelli; Maisto (26’ st Franchini); D’Ursi. A disp.: Bolletta, Tozzuolo, Rocchi, Conti, Mancini. All.: Taurino

ARBITRO: Maccarini di Arezzo

RETI: 14’ aut. Pirrello (G)

NOTE: ammoniti D’Avino (G), Varone (A), Maisto (G), Gagliolo (A), Alagna (A), Zallu (G). Espuls: al 33’ st Iaccarino (G), al 50’ st Corsinelli per somma di ammonizioni. Spettatori 4.359 (2.473 abbonati) per un incasso di 26.341,72 € (rateo abbonamenti 16.250,12 €). Rec. 4’ pt,6’ st.

Questo il commento di Mister Di Carlo al termine della vittoria sul Gubbio:“Il gol è stata un’azione provata in settimana, abbiamo attaccato il primo palo, poi è arrivata l’autorete. E’ stata la vittoria che ci voleva e il primo pensiero di oggi è per Remo Orsini.

In verità la squadra avrebbe meritato la vittoria prima di oggi, spero che questa partita ci sblocchi a livello mentale. Ringrazio la Società, che in questo periodo ci è stata molto vicina, ringrazio tutto il gruppo, lo staff e anche i tifosi, da tanto mancava questa vittoria, chiaramente abbiamo margini di miglioramento.

Questa sera siamo stati squadra fino al 95’, tutti volevano mantenere la vittoria cercando il 2-0. Finora le ingenuità ci sono costate sei punti, oggi ci portiamo a casa una vittoria da squadra, ottenuta con caparbietà, voglia e spirito battagliero”.

Francesco Cozzoli ha commentato così il ritorno alla vittoria dell’Ascoli:

“L’inizio campionato non è stato facile, ma nelle ultime settimane abbiamo lavorato veramente tanto e ce la stiamo mettendo tutta, è arrivata la prima vittoria dopo tanto tempo e dobbiamo ripartire da qui, avremo altre partite prima della sosta natalizia e dovremo fare più punti possibili.

L’azione del gol è stato un lancio di Tremolada, ho fatto un cross per Corazza e la palla è finita in rete, la vittoria è dedicata a Remo Orsini e a tutti coloro che lavorano ogni giorno al Picchio Village”

