ASCOLI PICENO – L’ultimo mese dell’anno al Teatro Palafolli di Ascoli Piceno si apre, alle ore 18:00, con lo spettacolo totalmente inedito, in anteprima nazionale, del comico Francesco De Carlo, dedicato all’Antica Roma, nell’ambito della rassegna ascolana “Stand-AP Comedy”.

A quasi un anno di distanza dalla sua performance ad Ascoli, il comico ci conduce in questo mondo attraverso una sensazionale galoppata nel tempo, dalla fondazione della città alla caduta dell’Impero, tra gloria e decadenza, sfarzo imperiale e aneddoti quotidiani.

Quanto avviene oggi è già accaduto in passato agli antichi romani alle prese con problemi contemporanei come l’integrazione razziale, la gestione del traffico, la raccolta dei rifiuti e gli scandali sessuali degli imperatori, sperimentando populismo, propaganda, corruzione, diritti civili, fake news e bodyshaming.

Una civiltà che ha conquistato il mondo, attraversando tempi di guerre, pandemie e cambiamento climatico, lasciandoci molto più di strade, parole e calendario.

Un viaggio raccontato solo con un microfono e il linguaggio diretto della stand up comedy, per narrarci la fondamentale storia di Roma, oscena e violenta, ma anche molto divertente. Non a caso a farlo è un comico.

Info e biglietteria:

https://www.palafolli.it/events/francesco-de-carlo-anteprima-spettacolo-nuovo-2025

3927248964 (solo su WhatsApp)

