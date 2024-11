ASCOLI PICENO – Regolamentazione della circolazione stradale in occasione della “Giornata senza auto”. Richiedente Settore 7.

Con l’Ordinanza dirigenziale 752 del 27 novembre 2024 l’Amministrazione comunale di Ascoli ordina di regolamentare la circolazione stradale come di seguito nelle vie e negli orari sotto indicate nel giorno 1 dicembre 2024 con orario 09:00-18:00:

Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati in via XX settembre, C.so Trento e Trieste, piazza F.Simonetti (fatta eccezione per stalli disabili, Provincia, Prefettura), via A.Ceci, via Vidacilio, via D’Ancaria e piazza S.Maria Intervineas;

Interdizione alla viabilità veicolare sulle vie di cui al punto precedente.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.