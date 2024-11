Il difensore: “Il nostro principale obiettivo, come dice mister Simone Seccardini, è la salvezza il prima possibile. Raggiunto questo, non ci porremo limiti mantenendo sempre le nostre idee e i principi”

ASCOLI PICENO – Giusto spazio per un protagonista del girone F di serie D.

Ecco le parole del difensore dell’Atletico Ascoli Manuel Camilloni, che domenica scorsa, 24 novembre, ha realizzato la sua prima rete in questa categoria, contro il Chieti all’Angelini, e in bianconero alla sua seconda stagione con questi colori.

Le dichiarazioni del calciatore bianconero riportate dal portale del Club: “A Chieti è stata una grandissima vittoria contro un avversario prestigioso in un bellissimo stadio. I tre punti sono arrivati grazie ad una grande prestazione di squadra. A Chieti lo scorso anno ho preso la traversa, stavolta la rete decisiva, sono felice di aver segnato il mio primo goal in serie D ma soprattutto per aver portato a casa il match. Sono contento di essere qui da due anni, ambiente vero e sano. Il nostro principale obiettivo, come dice mister Simone Seccardini, è la salvezza il prima possibile. Raggiunto questo, non ci porremo limiti mantenendo sempre le nostre idee e i principi”.

