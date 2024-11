ASCOLI PICENO – Regolamentazione della circolazione veicolare in via Elisabetta Trebbiani e ponte romano per montaggio gru cantiere “Palazzo Carpani”.

Con l’Ordinanza dirigenziale 754 del 29 novembre 2024 l’Amministrazione comunale di Ascoli ordina dalle ore 22:00 del giorno 03 dicembre 2024 alle ore 07:00 del 04 dicembre 2024:

Via A. Rigante dal civico n. 1 al n. 19 il divieto di sosta con rimozione forzata per nr. 16 posti auto;

Ponte Romano / Via Rigante (tratto dal civico n. 1 al civico n. 15) l’interdizione al transito veicolare; dovrà essere garantito il transito pedonale;

Via E. Tamburini intersezione con Piazza Ventidio Basso obbligo di svolta a sinistra e istallazione di transennatura munita della prescritta segnaletica di “transito interrotto sul Ponte Romano” con presidio di moviere al fine di consentire il transito ai residenti ed autorizzati;

Via E. Trebbiani dal civ. 6 al punto di chiusura presso il Ponte Romano, il transito in senso contrario di marcia, per i residenti e autorizzati in questo tratto, con la presenza di un numero adeguato di movieri al fine di garantire che il suddetto transito avvenga in piena sicurezza;

che in caso di sfavorevoli condizioni meteo o se, per eventuali difficoltà tecnico-organizzative, non si potesse procedere alle operazioni di montaggio/smontaggio gru per ledate concordate, la validità ed efficacia dei suddetti provvedimenti, sarà differita alle nuove date, da comunicare, allo scrivente ufficio via mail all’indirizzo sopra indicato indicato. Il presente provvedimento ha efficacia anche per la data di smontaggio gru, da concordare preventivamente con l’Ufficio Osap.

