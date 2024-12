ASCOLI PICENO – Un pareggio che lascia un sapore agrodolce.

L’Atletico Ascoli ha pareggiato, nel pomeriggio di domenica primo dicembre, contro la Vigor Senigallia allo stadio “Don Mauro Bartolini” di Monticelli con il risultato di 2-2, valevole per il girone F di serie D.

A fine gara si è presentato in sala stampa mister Simone Seccardini, ecco le sue dichiarazioni riportate sul portale del Club ascolano: “Avevamo interpretato bene il piano gara, ragazzi bravi a portarsi in vantaggio ma abbiamo sbagliato la gestione delle emozioni. Abbiamo preso il gol del pareggio sull’unico tiro concesso agli avversari. Nella ripresa la Vigor Senigallia ha segnato il vantaggio da una palla schizzata in porta dopo una rimessa laterale ma i calciatori non si sono persi d’animo e abbiamo acciuffato il pareggio. Ai punti avremmo probabilmente meritato noi ma onore comunque agli avversari. Queste partite creano l’esperienza giusta per il futuro. Peccato perché potevamo chiuderla mentre eravamo in vantaggio. Purtroppo ci sono state anche scelte arbitrali particolari, subito dopo il nostro pareggio poteva esserci un altro calcio di rigore ma l’arbitro ci ha detto che non poteva darne un altro…alla fine sono battute, questi sono commenti che escono dal campo e ci scherziamo un po’ sopra. Ora pensiamo alla trasferta di Teramo”.

