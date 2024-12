La storia dell’antica Roma come non la abbiamo mai ascoltata. Domenica 1 dicembre, al Palafolli di Ascoli Piceno, è andato in scena uno spettacolo di stand up comedy inedito, una divertente galoppata nel tempo: dalla fondazione della città alla caduta dell’Impero, attraverso gloria e decadenza, tra grandi uomini e piccole debolezze umane

ASCOLI PICENO – La storia di Roma è fondamentale e necessaria, oscena e violenta, ma anche molto divertente. Date una storia incredibile e un microfono a un comico contemporaneo e irriverente come De Carlo e il successo è assicurato.

Un gremito Palafolli ha accolto con entusiasmo il comico romano, tra risate, applausi e scambi di battute e aneddoti, in perfetto stile stand up comedian.

Quello con Francesco De Carlo, uno dei pionieri della stand up comedy italiana, è stato un viaggio appassionante, anteprima dei nuovi spettacoli che l’artista porterà in giro per l’Italia.

“Mi raccomando non ridete delle battute troppo stupide- ha commentato De Carlo – perché le userò per capire quali portare in giro per i teatri nel mio tour!”.

Ascoli ha svolto con orgoglio il ruolo di “termometro” dell’umorismo, promuovendo a pieni voti lo spettacolo.

