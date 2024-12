ASCOLI PICENO – Una città più verde e curata grazie al progetto “Adotta un monumento, un’aiuola, un’area verde, una rua”, che già nel recente passato ha fatto registrare numerose adesioni. Le ultime iniziative in ordine di tempo sono quelle che hanno visto il Comune concedere il parco di via San Serafino da Montegranaro all’Isc Borgo Solestà – Cantalamessa e la rotonda del piazzale dinanzi alla stazione ad Apply Aps. Quest’ultima, oltre a curare il verde, commissionerà un’installazione artistica interattiva e posta in modo rialzato che avrà come oggetto l’invito, verso i tanti giovani che partono, a studiare e formarsi per poi tornare nella loro città. Un’opera che vuole combattere lo spopolamento attraverso l’arte. Il parco in via San Serafino concesso all’Isc Borgo Solestà – Cantalamessa servirà, in linea generale, a rendere gli alunni partecipi del miglioramento estetico e ambientale di un’area verde pubblica attraverso le “panchine delle emozioni positive”, casette per le farfalle, mangiatoie per uccellini realizzate con materiale di riciclo, un’ulteriore area di lettura con una seconda casetta per il book sharing e murales decorativi da progettare insieme al Liceo artistico Licini.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.