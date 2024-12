ASCOLI PICENO – Stanno proseguendo la serie di corsi gratuiti organizzati all’interno delle attività del progetto “Quartiere vivo”, realizzato con il finanziamento messo a bando da Sport e Salute SpA, attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il progetto “Quartiere vivo” viene portato avanti nella città di Ascoli, e in particolare nel quartiere di Porta Maggiore, in sinergia da A.S.D. Aps Centro Iniziative Giovani (capofila) e Aps Cose di questo mondo, Aps Music Academy Ascoli, Aps Exponiti, Circolo Acli Oscar Romero Asd Aps e Delta – Odv, partenariato costituito all’interno della rete associativa U.S. Acli Marche.

Per i ragazzi dai 18 ai 34 anni è previsto un corso di teatro sociale. Si vuole utilizzare il teatro come mezzo per stimolare il dialogo, promuovere la comprensione reciproca e ispirare il cambiamento. Il teatro sociale si concentra sulla connessione umana, sulla consapevolezza sociale e sulla trasformazione personale. In questo corso non ci si limiterà a recitare, ci si impegnerà a creare un impatto nella nostra comunità.

La partecipazione alle attività è completamente gratuita, le adesione possono essere date fino al 13 dicembre.

Per informazioni e iscrizioni si può contattare Exponiti Aps ai seguenti recapiti: 3282089064 (Whatsapp) o [email protected]