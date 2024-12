Eccellenze del Piceno in un percorso artistico in grado di coniugare al meglio bellezza naturale e artigianale.

ASCOLI PICENO – Le tradizioni artistiche custodite dai maestri artigiani del Piceno incontrano i sapori autentici dei prodotti agricoli locali, in una mostra che fa di un forte legame al territorio un autentico valore aggiunto.

Con questo spirito, la CNA di Ascoli Piceno e Coldiretti Ascoli-Fermo hanno scelto di promuovere “Il gusto della bellezza”, l’esposizione artistica che nella mattinata di sabato 7 dicembre vedrà i produttori di Campagna Amica ospitare le creazioni degli artigiani CNA all’interno del mercato coperto di Ascoli, in via Giovanni Tranquilli, 46, a due passi dalla sede ascolana della CNA.

Dalle 8 alle 13, accanto alle bontà agroalimentari della nostra terra, i clienti di Campagna Amica potranno ammirare le opere di 13 maestri artigiani locali, sapientemente abbinate ai prodotti locali per valorizzare la bellezza e il gusto in ogni sua forma, a tavola e non solo.

Da un’idea della presidente CNA Artistico e tradizionale Marche Barbara Tomassini e della Coldiretti Ascoli Fermo, condivisa con la responsabile CNA Artistico e tradizionale Ascoli Piceno Caterina Mancini e gli imprenditori coinvolti, “Il gusto della bellezza” rappresenterà un interessante momento di contaminazione tra due realtà solo apparentemente distanti.

Dal produttore – e artigiano – al consumatore, le opere d’arte realizzate dai maestri CNA (Pietro Angelini, Patrizia Bartolomei, I Biancucci, Luciano Costantini, Andrea Fusco, Pierluigi Ricci, Cecilia Sanchez, Sandro Tanucci, Gabriella Tassotti, Barbara Tomassini, Monia Vallesi, Luca Viscioni e Gabriele Viviani) animeranno l’allestimento del mercato di Campagna Amica, valorizzando le eccellenze del Piceno in un percorso artistico in grado di coniugare al meglio bellezza naturale e artigianale.

«L’artigianato artistico e i prodotti agricoli del nostro territorio hanno diversi punti di contatto che, insieme a Coldiretti abbiamo scelto di mettere in evidenza attraverso questa esposizione – dichiara Barbara Tomassini – Ogni prodotto, al pari delle opere d’arte, racconta una storia legata a questa terra, che vogliamo condividere con consumatori e visitatori in un progetto da coltivare insieme».

«Agricoltori e artigiani sono uniti dalla conoscenza, dal saper fare tramandato e, nel tempo, perfezionato. E, alla stessa maniera, entrambi mettono la faccia davanti ai consumatori per garantire loro qualità e distintività dei prodotti» commenta Stefano Mazzoni, presidente di Coldiretti Ascoli Fermo.

