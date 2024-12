OFFIDA – Il Natale di Offida si accenderà ufficialmente l’8 dicembre alle ore 19, con una giornata simbolica che darà inizio alle festività.

L’Amministrazione comunale ha presentato il calendario delle festività. “Il filo conduttore di quest’anno – commenta l’assessora alla Cultura Marica Cataldi – è valore culturale di ogni evento. Il cartellone natalizio è frutto della collaborazione tra enti pubblici, associazioni e privati”.

“Accenderemo il Natale con un nuovo allestimento natalizio – anticipa l’assessora al Turismo Isabella Bosano – l’illuminazione di quest’anno sarà arricchita dal verde e da elementi dedicati ai più piccoli. Poi ci sarà la grande novità del video mapping Light Show che andrà avanti ogni sera, dall’8 dicembre al 6 gennaio, alle ore 17:30, 18:30, 19:30 e 22:30: le storie proiettate animeranno Piazza del Popolo grazie a luci e suoni, in uno spettacolo coinvolgente e unico”.

La stagione teatrale di Offida propone spettacoli di grande qualità per ogni gusto:Il 13 dicembre, al Teatro Serpente Aureo, si terrà lo spettacolo “Quell’appuntamento senza fine di Gino e Ornella”, un omaggio ai 90 anni di Gino Paoli e Ornella Vanoni. Un evento che celebra due pilastri della musica italiana a cura di Valeria Visconti e Paolo Notari.

Dal 15 dicembre, spazio alla fantasia il Colibrì Festival l’evento dedicato ai più piccoli, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia. “Il Colibrì Festival è una delle novità di quest’anno – continua l’assessora Cataldi – un progetto gratuito per le famiglie che arricchisce l’offerta culturale del Natale di Offida”.

Per i più piccoli ci saranno diversi appuntamenti in Piazza del Popolo come La Cornamusa Magica, appuntamento il 14 dicembre alle 18 con Babbo Natale e il 6 gennaio alle 16 con le Befane che porteranno doni, dolci e un pizzico di carbone.

La musica sarà al centro delle festività offidana con appuntamenti consolidati nel tempo al Serpente Aureo come il Concerto di Natale (25 dicembre 11:30) con le melodie classiche natalizie e il concerto The Voices of Victory ( il 26 dicembre 17:30). “Quello con il Gospel – continua l’assessora Bosano – è un appuntamento che coinvolge e unisce. Non possiamo che ringraziare la Pro Loco per il suo contributo”.

Tra le iniziative sportive, spicca il Marche International Volley Cup, giunto alla sua 16ª edizione, dal 27 al 29 dicembre. “È un torneo itinerante – spiega il consigliere allo Sport Roberto Barbizzi – che accoglie squadre da tutta Italia. Le finali si terranno a San Benedetto, ma Offida ospiterà giovani promesse dell’Under 13, 14, 16 e 18”.

La convivialità trova il suo apice il 31 dicembre con il Gran Capodanno 2024, una cena speciale presso l’Enoteca Regionale, a partire dalle ore 20.

“Invito tutti a visionare il nostro cartellone natalizio e, in qualità di assessora al Commercio – continua Cataldi – ad approfittare delle proposte dei nostri commercianti, per acquistare regali a km zero che valorizzano il nostro territorio”.

“Vivere il Natale a Offida significa scoprire un borgo che non smette mai di sorprendere – conclude il sindaco Luigi Massa – Tra luci, spettacoli, proposte culturali e la possibilità di visitare i nostri monumenti, abbiamo creato un’atmosfera unica per trascorrere le feste serenamente. Venite a trovarci e a scoprire tutte le bellezze del nostro territorio. Questa stagione è un punto di orgoglio per valorizzare il nostro borgo e sostenere le attività commerciali. Offida è parte dei Borghi più belli d’Italia, un riconoscimento che conferma la nostra capacità di attrarre visitatori e raccontare storie, anche attraverso le scuole e le iniziative culturali”.

