ASCOLI PICENO – Porte aperte ai giovani appassionati di moda: questo il messaggio che Quitto Bags vuole lanciare a tutti i ragazzi che ambiscono ad entrare in questo bellissimo settore, ma che non hanno la possibilità di acquistare attrezzature adeguate.

Il laboratorio sarà aperto a tutti coloro che vogliono sperimentare, studenti delle scuole del territorio compresi: stampante per tessuti, macchine da taglio e da cucito e ricamatrici di ultima generazione saranno messi a disposizione di ragazze e ragazzi per dare sfogo alla loro passione e, perché no, avvicinarsi a un mestiere. L’utilizzo dei macchinari avverrà in giorni stabiliti e sotto la supervisione di un esperto.

«Vogliamo effettivamente dare ai giovani un’opportunità concreta per poter realizzare le proprie creazioni, con il supporto tecnico delle nostre maestre artigiane e, soprattutto, con la possibilità di utilizzare le nostre attrezzature – riferisce con convinzione Arianna Trillini, titolare insieme a Patrizia Bonfini di Quitto Bags, nonché presidente della Cna di Ascoli Piceno –

L’artigianato è un elogio alla creatività: l’artigiano, infatti, deve saper scorgere nella materia inerte una forma particolare che altri non sanno riconoscere; è colui che trasferisce la passione alle mani e con le mani al prodotto, è un patrimonio che dobbiamo preservare e curare attraverso la formazione delle nuove generazioni».

Il nuovo progetto targato Quitto Bags debutterà ufficialmente sabato 21 dicembre con la presentazione della prima iniziativa, il pop up party “Quitto & Fiero” a cura dei giovanissimi Luca e Daniel, in programma dalle ore 17.

Daniel Giacoboni, già titolare di un suo marchio – “Fiero Atelier” – e di un suo shop online, ha ora uno spazio a disposizione nel negozio Quitto e, contestualmente, collabora con Luca Panichi per creare outfit innovativi, strizzando l’occhio al vintage.

Fantasia, creatività, modernità, arricchite di nuove competenze tecniche in un costante confronto con il “loro” mondo, hanno dato vita a un’ampia collezione di felpe, t-shirt, zaini e borse.

È proprio la contaminazione tra tutti questi aspetti che Luca e Daniel vogliono condividere con i loro amici, ma non solo, invitandoli sabato nello showroom e nel laboratorio Quitto.

