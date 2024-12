Ultime dal calciomercato: Traini e Canullo in prestito rispettivamente al Termoli e alla Santegidiese. Anche Mengani finisce in prestito al Matelica

ASCOLI PICENO – E’ già tempo di acquisti.

Dopo il ritorno di Feltrin, ecco un altro arrivo in casa Atletico Ascoli, compagine di serie D, girone F: si tratta dell’attaccante Lorenzo Didio che arriva dal Chieti e ha firmato un contratto fino a giugno 2027.

Ecco le sue dichiarazioni, riportate dal portale del Club bianconero: “Ho scelto l’Atletico Ascoli perché sono incuriosito da questa bella realtà, voglio dare il massimo per la società, i compagni e i tifosi. Sono un giocatore molto fisico e i miei punti di forza sono l’agonismo, il gioco aereo e il tiro. Ho sposato questo progetto perché può essere la scelta giusta per il mio percorso di crescita. Sarà emozionante debuttare contro il Sora, una piazza che mi ha dato molto in soli quattro mesi. Qui all’Atletico Ascoli ci sono i presupposti per lavorare bene”.

Ultime dal calciomercato: Traini e Canullo in prestito rispettivamente al Termoli e alla Santegidiese. Anche Mengani finisce in prestito al Matelica.

