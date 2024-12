FOLIGNANO – Domenica 22 Dicembre si è svolto a Folignano il saggio di Natale di GINNASTICA RITMICA della Società SSD UISPICENO presso il “Palarozzi” di Villa Pigna.

Attraverso le coreografie, i passi e i sorrisi delle bambine abbiamo percorso un meraviglioso viaggio musicale.

Si sono esibite circa 100 bambine, dalle più piccole di 5 anni alle più grandi di 15 anni che hanno dato dimostrazione di quanto sia affascinante e nello stesso tempo difficile la Ginnastica Ritmica, una disciplina in grado di esaltare coordinazione, eleganza e gesto tecnico.

La società a nome del Presidente Costantini Elio ringrazia il Sindaco di Folignano Matteo Terrani e l’Assessore allo Sport Angelo Flaiani e le Tecniche Mignini Sara e Muziani Barbara per l’eccezionale lavoro svolto e le preziose collaboratrici De Angelis Michela, Oddi Elisa e Riminucci Roberta. Le tecniche si sono dette soddisfatte dell’impegno che ogni singola bambina ha messo per far sì che tutto andasse nel migliore dei modi.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.