COLLI DEL TRONTO – Colli del Tronto sta vivendo una fase di rinascita grazie a un’importante sinergia tra l’Amministrazione Cardilli e gli uffici guidati dal commissario per la ricostruzione Guido Castelli. Un esempio virtuoso di collaborazione istituzionale che sta trasformando disagi in opportunità. Nella mattinata del 29 dicembre è stato inaugurato il borgo storico, con la pavimentazione completamente riqualificata.

Le strade e le piazze del paese necessitavano da anni di interventi significativi. La pavimentazione, che richiedeva una manutenzione annuale di circa 15-20 mila euro, era diventata simbolo delle difficoltà di un borgo che voleva ripartire. “La svolta è arrivata con l’accesso ai fondi destinati alla ricostruzione – dichiara il sindaco Andrea Cardilli – una scommessa che l’Amministrazione comunale ha vinto, riuscendo a concentrare risorse e progetti per un intervento integrato”.

Con 1 milione e 400 mila euro, finanziati interamente, è stato possibile mettere a sistema la riqualificazione delle piazze, delle strade e dell’ex municipio, trasformandolo in un nuovo centro polifunzionale con annessa biblioteca, per la comunità. “Nonostante i disagi iniziali dovuti ai lavori– continua il Primo cittadino – i cittadini sono tornati a vivere il borgo con convinzione, beneficiando anche della ristrutturazione della chiesetta e della fonte storica e dei servizi messi a disposizione”.

Un ulteriore tassello della ricostruzione sarà posato a gennaio, quando inizieranno i lavori di ristrutturazione completa dell’abitazione di Don Perez. Grazie ai fondi del terremoto, per un totale di 340 mila euro, l’intervento permetterà di ottenere due nuove abitazioni destinate ad accogliere due famiglie, rafforzando il tessuto sociale del borgo.

A gennaio o febbraio partiranno anche i lavori sulla parte esterna del nuovo edificio comunale, un progetto cruciale per Colli del Tronto. Il Comune sarà inserito tra gli edifici strategici, al pari di caserme e scuole, e rappresenterà un presidio funzionale e strategico, in caso di pericolo per la comunità, come un nuovo terremoto. Nel frattempo, sono partiti i lavori all’ex ufficio postale, all’aula magna e presto sarà riqualificata Via degli Studi.

“Negli anni – sottolinea il Sindaco – abbiamo riscontrato una bella sinergia con gli enti superiori. Siamo continuamente aggiornati dall’Ufficio speciale per la ricostruzione”.

Il senatore Guido Castelli, commissario per la ricostruzione, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra i diversi livelli istituzionali: “Grazie al sindaco Cardilli e agli uffici comunali, queste risorse si stanno concretizzando in risultati tangibili. Rigenerare un borgo come Colli del Tronto, pieno di storia e appoggiato sulle colline, significa preservare la sua identità e fare un servizio al nostro territorio. La ricostruzione è un gioco di squadra, dove ogni tasto deve essere toccato in modo armonioso.”

