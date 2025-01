ASCOLI PICENO – Appuntamento per i più piccoli ma non solo.

Oggi, 3 gennaio 2025, si è tenuta ad Ascoli Piceno, alla Bottega del Terzo Settore, la conferenza stampa di presentazione dell’evento organizzato e promosso dalle Acli del territorio con il patrocinio e contributo del Comune-Assessorato alle Politiche Sociali.

Parliamo dell’evento “Aspettando la Befana – Festival del Dono e del Volontariato” organizzato dalle Acli. La volontà è quella di associare all’arrivo della befana e quindi anche dei Re Magi al tema del dono che è il tema cardine del volontariato e quindi anche del terzo settore.

Al il via al primo Festival dove verranno riconosciute a tre associazioni di volontariato un premio per i valori messi in campo per il bene comune. Tre riconoscimenti per poter coprire tutto il territorio Provinciale da Ascoli a San Benedetto e le Aree Interne montane.

La giornata sarà accompagnato dallo spettacolo “Disneysound – I sogni son desideri” ideato e realizzato dalla scuola di canto “L’angolo della voce” della Cooperativa sociale Il Melograno in sinergia con le scuole di danza “Il Cigno” e “Life for dance”. La data dell’evento è 5 gennaio 2025 al ore 17.30 al Teatro Filarmonici di Ascoli Piceno.

Evento che ha già registrato il “sold out”, sono pochissimi i biglietti ancora a disposizione.

Roberto Paoletti, presidente Acli Ascoli, apre la conferenza: “Una prima edizione che magari sarà da apripista per il futuro. Abbiamo voluto organizzarla in una giornata particolare come l’Epifania. Le Acli vogliono collegare questo evento a quello che quotidianamente il volontariato fa ovvero donare il proprio tempo per il bene comune. Su questo tema è saltata fuori l’idea di premiare tre associazioni di volontariato che hanno fatto un grande lavoro nel corso del 2024. Questa iniziativa potrà magari essere considerata anche per i prossimi anni per premiare altre associazioni”.

Le associazioni che verranno premiate al Filarmonici sono Arquata Potest (nata subito dopo il sisma 2016 e ha permesso il recupero di sentieri importanti delle aree interne), Gli Angeli del bello (impegnati nel recupero e nella preservazione dei beni culturali della città e il ripristino del decoro urbano) e Per Mano (associazione di genitori che hanno bambini con disabilità e creano nella loro sede momenti di creatività e sociale). Il premio, simbolico, è un faro, per sottolineare il fatto che questi enti portano luce in un mondo insidioso e ricco di nebbie. Un premio prodotto dalla cartolibreria ‘Cartomania’.

Cristina Paolini, direttrice artistica dell’evento, dichiara: “Un evento a tema, ovviamente, Disney. Le festività, come sappiamo, sono improntate anche dai capolavori che vengono trasmessi in televisione. In scena verranno portate le canzoni più famose dei cartoni animati più amati. Spazio anche alla danza con due associazioni ascolane, una collaborazione nata da diversi anni. Sul palco, quindi, anche le loro allieve che vanno ad intrecciarsi con i brani e gli altri spettacoli”.

Massimiliano Brugni, vice sindaco di Ascoli, afferma: “Il Comune è lieto di dare il proprio sostegno ad un evento del genere. È bello avere in teatro una platea di giovanissimi ed è bello anche il messaggio di solidarietà della donazione. Questo evento può davvero diventare il primo di tanti per rendere omaggio al volontariato ed è importante che si tiene il 5 gennaio, alla vigilia dell’Epifania. Serata che rafforza il forte legame che ha l’Arengo con le Acli. Ci teniamo ad aiutare le persone in difficoltà, famiglie e anziani. Iniziative e azioni che fungono nel dare un sostegno a 360 gradi per la collettività. Il nostro percorso affianco alle Acli è fondamentale, invito i cittadini a partecipare allo spettacolo anche per rendere omaggio alle associazioni che verranno premiate. Dono non solo il giorno dell’Epifania ma anche tutti gli altri giorni “.

