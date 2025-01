Ha chiesto ai suoi eredi di compiere un gesto che riflettesse i valori che lei stessa ha rappresentato durante la sua vita: amore per la cultura, rispetto per il lavoro e desiderio di condivisione

OFFIDA – Offida ha ricevuto in dono un prezioso ricamo dalla famiglia di Luisa Seghetti, per tutti affettuosamente “Luisella”. Una figura straordinaria, profondamente radicata nella sua terra, Luisella è sempre stata un simbolo dell’orgoglio e della passione per le tradizioni locali, in particolare per l’arte del tombolo, eccellenza universalmente riconosciuta del territorio.

Prima di lasciare questo mondo, Luisella ha voluto che il suo amore per Offida si concretizzasse in un atto di generosità che ne suggellasse il legame eterno. Ha chiesto ai suoi eredi di compiere un gesto che riflettesse i valori che lei stessa ha rappresentato durante la sua vita: amore per la cultura, rispetto per il lavoro e desiderio di condivisione.

In ossequio alle sue ultime volontà, la famiglia Seghetti ha donato al Comune di Offida una tovaglia ricamata interamente a tombolo, un esemplare unico e di grande pregio.”Restituire alla sua città un simbolo del lavoro e della sua eccellenza affinché potesse diventare patrimonio di tutti”: questo il desiderio che Luisella ha espresso, con la speranza che il suo gesto fosse accolto e valorizzato.

Gli eredi hanno espresso l’auspicio che questa donazione possa essere apprezzata non solo dai residenti, ma anche dai turisti che visitano Offida. La preziosa tovaglia è ora in mostra al Polo museale Palazzo de Castellotti.

