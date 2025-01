Il mister ascolano: “Oltre ai due squalificati Pompei e Camilloni non ci sarà il nostro capitano D’Alessandro, alle prese con l’influenza. Assenze importanti ma non vogliamo alibi”

ASCOLI PICENO – Si torna in campo con un match molto importante.

L’Atletico Ascoli, militante nel girone F di serie D, affronterà la Sambenedettese, attuale capolista, allo stadio “Riviera delle Palme” di San Benedetto nel pomeriggio di domenica 5 gennaio.

Ecco le dichiarazioni di mister Simone Seccardini, alla vigilia della partita, riportate dal portale del club ascolano: “Inizia il girone di ritorno e noi vogliamo ripartire con la stessa mentalità che abbiamo sempre avuto. Lavoriamo quotidianamente mantenendo la nostra identità di squadra. La Samb è stata costruita per vincere il campionato e finora non ha deluso le aspettative. Hanno una grande solidità difensiva, noi dobbiamo cercare di essere precisi e sfruttare al meglio le occasioni che riusciremo a creare. Oltre ai due squalificati Pompei e Camilloni non ci sarà il nostro capitano D’Alessandro, alle prese con l’influenza. Assenze importanti ma non vogliamo alibi. Crediamo nel valore tecnico e umano della nostra rosa”.

