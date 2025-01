ASCOLI PICENO – Un atteso evento culturale in programma nel capoluogo.

Oggi, 14 gennaio, si è svolta nella sala De Carolis e Ferri dell’Arengo di Ascoli, la conferenza di presentazione del concerto “La Buona Novella di De Andrè” del coro polifonico Malatestiano promossa dal Lions Club Ascoli Piceno Host e Leo Club Costantino Rozzi.

I presenti alla conferenza stampa, amministrazione e organizzatori, hanno espresso molta soddisfazione per l’iniziativa culturale e sociale ricordando come la musica è importante in vari ambiti, anche sanitario. Lo scopo benefico è altrettato importante, il ricavato sarà devoluto al reparto di radioterapia dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno.

L’iniziativa si terrà domenica 19 gennaio, alle 21, al teatro Filarmonici.

I PROTAGONISTI

Carlo Simoni con il Coro polifonico malatestiano

Voce solista Valeria Bostrenghi Visconti

Flauto Morena Morico

Fisarmonica Daniele Rossi

Clarinetto basso Andrea Romani

Adattamento testi Giuseppe Franchini

Elaborazione per solo, coro e strumenti Lorenzo Donati

Direttore Francesco Santini

Regia Carlo Simoni

Ingresso a 20 euro. Il ricavato sarà devoluto all’ospedale Mazzoni di Ascoli (reparto Radioterapia). Per altre info ecco i seguenti contatti: 338.3488222 (Maria Elma), 368.3946172 (Pina), 347.8757476 (Francesca).

