ASCOLI PICENO – Domenico Mirabella di Napoli è l’Arbitro designato per dirigere ASCOLI-MILAN FUTURO, match valido per la 4^ giornata di ritorno del Campionato Serie C NOW, in programma domenica, alle 12:30, al Del Duca di Ascoli. Gli Assistenti sono Matteo Nigri della sezione di Trieste e Andrea Maria Masciale di quella di Molfetta. Quarto Ufficiale Emanuele Velocci di Frosinone.

BIGLIETTI

Sono in vendita online e nei punti vendita Ticketone, i biglietti per assistere al match.

E’ consentito il cambio nominativo per gli abbonamenti a tariffa INTERO e per i biglietti. Prezzi: https://www.ascolicalcio1898.it/biglietti-campionato-serie-c-girone-b-2024-2025/ Punti vendita: https://ascolicalcio1898.ticketone.it/points-of-sale

