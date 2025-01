ASCOLI PICENO – Confronto sociale.

I volontari dello sportello del Comitato Ascolano Diritto alla salute-Sos Liste d’attesa il 27 gennaio, alla Libreria Rinascita di Ascoli, alle 17.30, incontrano nuovamente la cittadinanza.

Gli organizzatori dell’incontro affermano: “Faremo insieme il punto della situazione. Ci racconteremo cosa è andato e cosa invece ancora non va. Ci racconteremo i disagi, le ingiustizie, le situazioni assurde che abbiamo affrontato e che ancora dobbiamo affrontare. Ci racconteremo in che modo e per quanti problemi di salute non abbiamo avuto risposte o ancora siamo in attesa di averne. Ci racconteremo come e quante volte abbiamo dovuto pagare di tasca nostra. Decideremo insieme le iniziative da intraprendere. I risultati che, finora, abbiamo potuto raggiungere sono la riprova che, insieme, i cittadini, senza rassegnarsi, con tenacia e perseveranza, possono vedere rispettati i propri diritti”.

Per informazioni: 3758905816 – [email protected]

