COLLI DEL TRONTO – Nell’ambito dell’Ordinanza commissariale n. 109/2020 “Approvazione elenco unico dei

programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle

procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica” prosegue

l’intervento per la nuova sede del Centro operativo della Protezione Civile e degli uffici

comunali a Colli del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. È stato già trasferito l’importo

pari a 102.237,40 euro a favore degli interventi di realizzazione degli importanti uffici del

comune della Vallata del Tronto. Il totale dei lavori ammonta a 511.187,00 euro.

“Il compito che stiamo portando avanti insieme agli enti, ai tecnici e a tutte le

professionalità coinvolte è fondamentale per la rinascita dei nostri territori; ringrazio

soprattutto l’Usr e la Regione Marche guidata dal presidente Acquaroli e il sindaco Andrea

Cardilli- spiega il Commissario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli – Si tratta di

funzioni di grande importanza per la comunità di Colli, la Protezione Civile è un pilastro

fondamentale e un presidio di indubbia utilità per tutti. Anche gli uffici comunali avranno

un luogo sicuro ed efficiente dove operare. Il cambio di passo nella ricostruzione è stato

impresso e dobbiamo proseguire il nostro compito con passione e senza sosta”.

“E’ un centro operativo di grande importanza che ospita, oltre alla Protezione, anche la

Polizia Locale, l’ufficio postale e i locali destinati alle associazioni per le attività comunali

legati alla cultura e turismo- sottolinea il Sindaco Andrea Cardilli – E’ un ufficio strategico

importante per il paese e soprattutto per la zona di Villa San Giuseppe sarà un punto di

riferimento culturale e per servizi fondamentali per la comunità”.

