COSSIGNANO – A Cossignano, in provincia di Ascoli Piceno, l’intervento di riparazione dei sottoservizi e le opere di urbanizzazione per gli edifici sovrastanti le mura castellane, nel lato nord del centro storico ha ricevuto i primi

270 mila euro.

I fondi, decretati dal Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli, sono stati trasferiti all’Ufficio speciale ricostruzione delle Marche, e fanno seguito all’avvenuto affidamento della progettazione. In totale il finanziamento programmato per l’opera è di oltre 1,3 milioni di

euro, che verranno erogati man mano che le procedure avanzeranno.

“I sottoservizi sono essenziali per la ricostruzione, e non sono stati esenti dai danni del terremoto. Per

questo interventi come quello di Cossignano sono importanti, perché ci consentono di porre le basi di una

riparazione che restituisca piena funzionalità a tutta una serie di edifici, sia pubblici che privati – dichiara

il Commissario Castelli -. Grazie al lavoro congiunto con il Presidente Francesco Acquaroli e l’Usr, unitamente al sindaco Roberto Luciani, proseguiamo nel rilancio del nostro territorio con costanza e dedizione”.

