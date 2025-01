ASCOLI PICENO – Nelle aule della scuola secondaria dell’Isc “Don Giussani” di Monticelli è ufficialmente iniziata l’edizione 2025 de “Il Volo”, il progetto che la CNA di Ascoli Piceno, con il contributo del Comune di Ascoli, ha scelto di promuovere per presentare alle nuove generazioni le opportunità del fare impresa in chiave artigianale e innovativa.

Sulla scia di un percorso avviato nel 2003, capace in oltre 20 anni di coinvolgere migliaia di studenti in tutta la provincia, nella mattinata di martedì 28 gennaio una delegazione CNA composta da artigiani in attività o già in pensione ha fatto visita alle 4 classi terze del plesso di Monticelli, dando così il via a un progetto che, nelle prossime settimane, vedrà protagoniste tutte le scuole secondarie di Ascoli.

Accompagnati dalla responsabile CNA Pensionati Anna Rita Pignoloni, la presidente CNA Ascoli Piceno Arianna Trillini, l’autoriparatore ed ex presidente CNA Ascoli Piceno Luigi Passaretti, il falegname Luciano Costantini e il fashion designer Alessandro Bianchini hanno dialogato con ragazze, ragazzi e insegnanti, condividendo con loro la propria esperienza professionale e fornendo indicazioni utili in vista dell’inserimento nel mondo del lavoro e, soprattutto, del passaggio alle scuole superiori.

Di fronte alla curiosità degli studenti ascolani, gli artigiani Cna hanno raccontato il proprio percorso professionale, coinvolgendo le quattro classi in un percorso alla scoperta delle opportunità del fare impresa e delle potenzialità e inclinazioni di ciascuno dei giovani partecipanti, da coltivare e sviluppare al meglio per poter individuare la propria strada.

Il segreto? La presidente Trillini non ha dubbi. «L’aspetto più importante è fare ciò che ci rende davvero felici – afferma, dopo aver ripercorso le tappe principali della sua carriera insieme ai ragazzi – È necessario affrontare ogni sfida con entusiasmo e mostrarsi sempre aperti ad ogni opportunità.

Come associazione siamo molto felici di poter dare continuità al confronto costruttivo tra mondo della scuola e delle imprese, grazie alla disponibilità del Comune di Ascoli e al coinvolgimento attivo delle scuole del territorio. Vogliamo che le nuove generazioni siano al corrente delle opportunità di crescita che l’artigianato e la piccola impresa possono offrire, consolidando il legame tra il sapere custodito dai nostri associati e la curiosità dei più giovani».

Presente all’incontro anche l’assessore comunale alla Pubblica istruzione Donatella Ferretti, che nell’illustrare agli studenti l’importanza di scegliere il proprio percorso professionale e di vita con consapevolezza ha confermato la vicinanza dell’Amministrazione comunale al mondo della scuola e della piccola impresa rappresentata dalla CNA di Ascoli Piceno.

«Dietro il lavoro di questi artigiani si celano passione, competenza, impegno e grande capacità, da coltivare e trasmettere alle nuove generazioni – afferma – Ringrazio gli studenti, i loro insegnanti, i dirigenti scolastici e la CNA di Ascoli Piceno, che attraverso questo percorso consente ai nostri giovani di conoscere più da vicino prospettive e dinamiche del mondo del lavoro».

