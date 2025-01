La partecipazione alla formazione “Capacity Building Piceno” è, come di consueto, in presenza e gratuita ma è necessario iscriversi al seguente link: https://forms.gle/ALnGtvaP3LVKwCPdA

ASCOLI PICENO – Continua con successo di presenze la formazione di “Capacity Building Piceno”, iniziativa di formazione gratuita finalizzata al rafforzamento della capacità amministrativa del territorio delle Aree Interne Picene. A febbraio già calendarizzati quattro nuovi appuntamenti: 5 e 12 febbraio dalle ore 9 alle 13, 13 febbraio dalle 8:30 alle 12:30, e 27 febbraio dalle 9:30 alle 13:30, sempre presso l’Unione Montana del Tronto e Valfluvione, Via della Cartiera 1, Ascoli Piceno. Si parlerà di nuova legge regionale urbanistica, assunzione personale e contabilità negli enti locali, gestione amministrativa dell’area forestale.

Per quanto riguarda gli argomenti dei primi due appuntamenti, il 5 febbraio (dalle ore 9 alle 13) si parlerà della “nuova legge regionale urbanistica”, con un seminario dedicato proprio alla revisione di questa normativa, resa necessaria dalle novità introdotte dalla legislazione nazionale, che consente lo sviluppo e la salvaguardia del territorio favorendo la rigenerazione urbana attraverso uno sviluppo sostenibile e una conservazione del patrimonio ambientale. Essenziale, quindi, per chi opera per le Aree Interne, essere a conoscenza della nuova legge, per potersi poi adeguare alle regolamentazioni conseguenti. Docente della mattinata formativa sarà l’Arch. Maria Cristina Borocci – Dirigente regione Marche Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica.

Il 12 febbraio (dalle ore 9 alle 13), invece, si parlerà sempre di Aree Interne ma da un punto di vista del fattore umano. Titolo del seminario sarà infatti: “le assunzioni di personale negli enti locali”, con il Dott. Arturo Bianco – Esperto in organizzazione e gestione del personale di Regione ed Enti Locali. L’incontro – fanno sapere dall’Unione Montana – sarà finalizzato a delineare un quadro generale sulla materia, a fronte nelle numerose novità degli ultimi anni, con un taglio sia teorico che pratico, e volto a supportare gli operatori nella corretta gestione delle procedure necessarie.

Per la formazione del 13 febbraio (dalle ore 8:30 alle 12:30), si discuterà di “Gestione amministrativa dell’area forestazione: la digitalizzazione in applicazione della D.G.R. n. 682/2023”. La mattinata, animata dal dott. agr. Alessandro Fabiani – Regione Marche, settore forestazione, e dal dott. agr. Stefano Citeroni – Responsabile Area Forestazione Unione Montana del Tronto e Valfluvione, sarà incentrata sull’utilizzo del SIAR per le domande di taglio boschi, affrontando anche un caso di studio concreto: presentazione delle domande taglio boschi per l’adesione al bando regionale sul miglioramento dei castagneti da frutto.

Il 27 febbraio (dalle ore 9:30 alle 13:30), infine, il seminario sarà dedicato alla contabilità negli enti locali, con una mattinata di approfondimento dal titolo “Il riaccertamento ordinario e il rendiconto di gestione”. Docente sarà il dott. Marco Castellani – dottore commercialista in Ravenna e revisore legale.

Capacity Building Piceno è un progetto promosso dall’Unione Montana del Tronto e Valfluvione e sostenuto dalla Regione Marche (con Fondi POC Marche 2014-2020), nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) di Ascoli Piceno.”

