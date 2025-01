ASCOLI PICENO -La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno ha annunciato oggi la pubblicazione di due nuovi bandi per la presentazione di progetti, mettendo a disposizione oltre mezzo milione di euro per la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione di manifestazioni culturali ed eventi.

Il bando “Manifestazioni culturali ed eventi 2025” prevede uno stanziamento complessivo di 150.000 euro per il sostegno a progetti finalizzati a promuovere l’accesso alla cultura in ambito artistico, musicale, teatrale, sportivo ed editoriale. Il termine per la presentazione dei progetti è il 20 marzo 2025.

Il bando “Soluzioni innovative per la valorizzazione di luoghi, patrimoni culturali, paesaggistici e comunitari” prevede uno stanziamento complessivo di 360.000 euro per progetti volti a migliorare la fruizione di luoghi e patrimoni culturali, paesaggistici e comunitari attraverso l’utilizzo di metodologie innovative e tecnologie emergenti, come app, realtà aumentata/virtuale e intelligenza artificiale. L’iniziativa mira a offrire esperienze culturali immersive e personalizzate, migliorando accessibilità e attrattività anche grazie a strumenti di gamification, per coinvolgere un pubblico sempre più ampio, inclusi giovani e famiglie. Il bando, oltre che promuovere l’occupazione, intende inoltre incoraggiare la creazione di reti e sinergie che favoriscano l’integrazione tra risorse esistenti, contribuendo a migliorarne la visibilità, incentivare il turismo e sostenere l’economia locale. La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 30 maggio 2025.

I soggetti interessati potranno presentare le proprie proposte esclusivamente attraverso il portale della Fondazione, disponibile all’indirizzo https://contributi.fondazionecarisap.it (sezione “Bandi”). Dopo la compilazione del formulario telematico relativo al bando scelto, sarà necessario completare la procedura inviando una copia del modulo compilato via PEC all’indirizzo [email protected].

Per maggiori informazioni, consultare il sito internet della Fondazione o contattare l’ente tramite i canali ufficiali.

