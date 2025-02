RIMINI- Mister Cudini nella sala stampa del “Neri” ha commentato così la prestazione dei bianconeri: “Finché c’è stata parità numerica abbiamo fatto quello che dovevamo, abbiamo concesso poco al Rimini che, soprattutto in casa, è molto pericoloso, ha spinta sugli esterni e molta densità in area. Abbiamo concesso poco fino alla fine del primo tempo e la mia squadra si era espressa come doveva”.

Poi, quando capitano episodi come l’espulsione, si spostano gli equilibri, il modo di giocare del Rimini nel secondo tempo ci ha fatto abbassare ancora di più e, col palleggio che ha, è stato tutto più difficile, poi il calcio di rigore ha chiuso un po’ la partita. Il rosso? Non vorrei entrare in argomento, non cerco alibi e non ne do ai calciatori, per la condotta che aveva avuto l’arbitro nell’arco di tutto il primo tempo credo sia un rosso molto generoso, ha ammonito il nostro calciatore al primo fallo commesso, quando gli avversari ne avevano fatti sei, insomma una gestione non molto corretta, conclusa col rosso che l’arbitro poteva evitare sicuramente”.

CRONACA E TABELLINO

