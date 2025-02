COLLI DEL TRONTO – La Conferenza dei servizi ha approvato l’intervento di riparazione danni e miglioramento

sismico della chiesa della chiesa di Santa Felicita a Colli del Tronto. La chiesa è posizionata

sul versante collinare sud ed ha le due facciate principali poste a quote differenti. La

facciata principale posta a sud è accessibile attraverso una scalinata monumentale a

doppia rampa dall’antistante piazza Umberto primo. Si evidenziano danni da sisma in

corrispondenza della facciata principale con un inizio di un meccanismo di ribaltamento in

corrispondenza dei cantonali.

La facciata principale è interessata anche da tensioni

inclinate dovute all’attivazioni dei meccanismi di secondo modo, per azioni nel piano della

stessa. Si è provveduto alla pulizia e trattamento delle murature esterne con rimozione

delle efflorescenze e della vegetazione infestante nella zona di accesso alla cripta, lungo il

lato est e sulla torre campanaria Rimozione intonaco ammalorato e distaccato ormai non

recuperabile sui prospetti est ed ovest e successivo rifacimento Ripresa della stilatura dei

giunti tramite scarnitura della vecchia malta ammalorata e irricuperabile con successiva

stuccatura con malta di calce e inerti adeguati per colorazione e granulometria a quella

esistente, consolidamento della cupola della torre campanaria mediante placcaggio

dell’intradosso con sistema composito a matrice inorganica e ripresa della stilatura dei

giunti di malta della muratura all’estradosso e i il rinforzo e consolidamento dei corpi di

fabbrica che compongono la zona della torre campanaria, della sacrestia e della Chiesa

mediante chiodatura con barre elicoidali in acciaio inox negli spigoli di giunzione tra le varie

componenti strutturali. 496.000,88 euro è il costo dell’intervento.

“Le nostre chiese sono un bene prezioso da tutelare e da far conoscere a tutti- spiega il

Commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli – Ringrazio il

presidente della Regione Francesco Acquaroli, il Vescovo Gianpiero Palmieri l’Ufficio

ricostruzione e il sindaco Andrea Cardilli per loro collaborazione Stiamo portando avanti

con efficacia la ricostruzione, che nel caso delle chiese si traduce non solo nella rinnovata

sicurezza di questi edifici ma anche nella tutela del nostro patrimonio culturale.”.

