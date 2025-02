Ascoli che vince in rimonta per 2 reti a 1, vittoria che regala emozioni incredibili ai 200 sostenitori bianconeri presenti allo stadio per il posticipo serale della 27esima giornata

PESCARA – L’Ascoli esce vincitore all’Adriatico-Cornacchia, al 91esimo il gol del subentrato Gagliardi stende il Pescara. Una vittoria in rimonta per 2 reti a 1 che regala emozioni incredibili ai 200 sostenitori bianconeri presenti allo stadio per il posticipo serale della 27esima giornata del girone B del campionato di Serie C.

Primo tempo a marca biancazzurra con i padroni di casa che passano in vantaggio al 26′ con un tap in di Pierozzi in area piccola che raccoglie una punizione di Cangiano dalla sinistra. Inizia con un altro piglio la ripresa per i bianconeri che pareggiano al 52′ con D’Uffizi poi al 91′ Tremolada appena entrato lancia Gagliardi in area, il suo tiro si infila in rete alle spalle di Plizzari in uscita.

LE PAROLE DI MISTER CUDINI

Questo il commento del tecnico bianconero, Mirko Cudini al termine di Pescara-Ascoli: “Per atteggiamento e predisposizione era la partita che speravo, per noi era importante fare la prestazione. Nel primo tempo abbiamo sofferto e siamo stati bravi a non disunirci; nella ripresa il Pescara è un po’ sceso e noi abbiamo preso coraggio, il gol del pareggio ci ha dato fiducia e alla fine è stato premiato proprio il coraggio. Stasera dovevamo riscattare una prestazione non convincente, seppur in inferiorità numerica, contro il Rimini. Mi sono piaciuti atteggiamento, voglia e coraggio dei ragazzi”.

TABELLINO E CRONACA DEL MATCH

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.