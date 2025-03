Durante i quattro giorni dell’evento, scienziati, ricercatori, intellettuali, policy maker e altri esperti internazionali si confronteranno su studi ed esperienze concrete (best practice) per offrire alla collettività soluzioni

ASCOLI PICENO – Appuntamento sociale.

La città di Ascoli Piceno ospiterà “InLife – International Quality Life Forum” il Forum Internazionale sulla Qualità della Vita, che si terrà dal 27 al 30 marzo 2025 presso il prestigioso Teatro dei Filarmonici.

Durante i quattro giorni dell’evento, scienziati, ricercatori, intellettuali, policy maker e altri esperti internazionali si confronteranno su studi ed esperienze concrete (best practice) per offrire alla collettività soluzioni immediatamente applicabili per migliorare la qualità della vita umana nel rispetto degli equilibri con l’ecosistema, ed iniziare ad attuare un modello di sviluppo incentrato sulla prevenzione e non solo sulla reazione.

Il forum sarà suddiviso in diverse sessioni tematiche, ognuna focalizzata su un aspetto cruciale per il miglioramento del benessere individuale e collettivo sempre rispettando gli equilibri naturali.

 Alimentazione e sani stili di vita

 Agricoltura e ambiente (città ecosostenibili)

 Politiche sociali e istruzione

 Turismo e cultura

 Lavoro e welfare aziendale

Grazie alla partecipazione attiva di fondazioni private e istituzioni pubbliche, Inlife promuoverà la creazione di progetti interdisciplinari che favoriranno una diffusione del benessere a più livelli. Il forum vuole avere capacità trasformative attraverso il dialogo tra diverse realtà e l’integrazione di conoscenze scientifiche, sociali e culturali.

L’evento segnerà l’inizio di un percorso collettivo verso un futuro più sano, sostenibile e inclusivo e nasce come naturale continuazione e concretizzazione della Legge regionale 7 dicembre 2023, numero 23 “Iniziative finalizzate alla valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita”.

InLife International Quality Life Forum è promosso dalla Regione Marche con il contributo di Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, Camera di Commercio Marche, Fondazione Carisap, Bim Tronto. L’evento è curato da Carlo Bachetti Doria e David Mariani ed è organizzato dalla rete di imprese Mad Events, Xentek, Kontenty.

