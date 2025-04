ACQUASANTA TERME – «La Conferenza regionale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la

riparazione del cimitero di Fiuminata, nel Maceratese, per un importo di 2,1 milioni di euro.

Stesso passaggio anche per il cimitero di Rasenna a Visso, mentre per quello di Capodirigo-Peracchia ad Acquasanta Terme, nel Piceno, è arrivato l’ok al progetto esecutivo».

Così il commissario alla ricostruzione Guido Castelli sugli ultimi decreti pubblicati dall’Usr

in materia di edilizia cimiteriale. «Stiamo portando avanti il delicato processo di rilancio

del cratere attraverso un lavoro costante, su più livelli, senza lasciare indietro niente e

nessuno – continua -. Tutto ciò si rende possibile anche grazie alla filiera che vede insieme

Comuni, Usr e la Regione Marche guidata dal presidente Acquaroli».

L’intervento di Fiuminata, che vede il Comune nelle vesti di soggetto attuatore, punta a

riparare i danni subiti dal terremoto del 2016/2017 e alla rifunzionalizzazione dei vari

blocchi del complesso sito in località Colle San Pietro. Sono previste, tra le altre, lavorazioni

come il ripristino del copriferro e il trattamento dei ferri di armatura, il consolidamento di

fratturazioni con boiacca di calce idraulica, la demolizione ed il ripristino di finiture

superficiali, la ristilatura dei giunti sui paramenti murari e la revisione generale del manto

di copertura in coppi.

In programma anche il rifacimento completo della viabilità cimiteriale e dei relativi

sottoservizi (dorsali elettriche, sistema di condutture e pozzetti discarico delle acque

meteoriche), attraverso la stesa di una nuova pavimentazione in calcestruzzo stabilizzato.

La Conferenza ha approvato anche un altro progetto di fattibilità tecnico-economica,

quello per il cimitero di Rasenna, frazione di Visso, per un importo di 260.000 euro.

Passaggio finale invece per il cimitero di Capodirigo-Peracchia, nel comune di Acquasanta

Terme, di cui è stato approvato il progetto esecutivo da parte dell’Ufficio Speciale

Ricostruzione per un importo di 280.000 euro

