ASCOLI PICENO – Oltre ai cantanti in gara che si esibiranno al Festival

della Canzone Ascolana 2025, saranno presenti in

giuria e sul palco del teatro Ventidio Basso anche i

cantanti: Gatto Panceri, Numa e Riccardo Foresi.

Gatto Panceri, interprete di diversi brani di successo,

è anche l’autore della celeberrima “Vivo per Lei”,

canzone incisa dal duo Andrea Bocelli e Giorgia.

Numa, moglie del famoso chitarrista Phil Palmer, è

un’artistica poliedrica, eccelle come cantante, autrice, produttrice, opinionista televisiva.

Riccardo Foresi sta spopolando in Italia e all’estero

con la sua voce e la sua band. Sul palco del Ventidio

saliranno anche: Davide Peroni, tenore che oltre

all’opera si cimenta in brani Pop; Il Rapper ascolano

Flavius e la cantante Magda White.

Inoltre, una canzone, vero inno alla pace, sarà esibita

dal Coro dell’Istituto Suore Concezioniste di Ascoli,

diretto da Dario Chittarini e dalla Maestra Candida

Celani.

Presenteranno la serata Angelo Carestia, Gabriele

Brandozzi, Ilaria Buccheri e Savino Lolli.

I biglietti per assistere al Festival sono disponibili

presso la biglietteria del Teatro in Piazza del Popolo di

Ascoli e attraverso le piattaforme online Vivaticket e

Happyticket.

