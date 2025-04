ASCOLI PICENO – Sta proseguendo nel migliore dei modi il progetto “Salute in cammino per la cultura” che continua a coinvolgere persone di ogni età in itinerari che valorizzano il territorio facendone conoscere aspetti spesso trascurati.

L’azione “Percorsi culturali Piceni” che si è svolta sabato 12 aprile nel territorio del comune di Arquata del Tronto ha coinvolto più di 40 persone provenienti da Marche, Abruzzo e Lazio.

Il percorso attraversato ha toccato le frazione di Borgo e Trisungo evidenziandone le ricchezze naturalistiche, architettoniche, ambientali, culturali e storiche che nonostante le ferite del sisma 2016/2017 sono davvero tante.

Particolarmente toccante è stato l’incontro con Eric Georgelin, pellegrino bretone in cammino “sull’échine du dragon”, lungo la schiena del drago da Brindisi a Mont-Saint-Michel in Francia.

Si tratta della cosiddetta “Linea del Drago”, legata a Sam Michele Arcangelo, una delle grandi direttrici energetiche che attraversano l’Europa.

Si tratta di una linea sacra costituita da sette punti energetici che unisce sette santuari consacrati a San Michele Arcangelo, dall’Irlanda alla Palestina, passando per Inghilterra, Francia, Italia e Grecia.

Il progetto “Salute in cammino per la cultura” è promosso da Unione Sportiva Acli Marche Aps ed è ormai consolidato nel tempo visto che ogni anno propone una lunga serie di eventi gratuiti.

Nel solo 2024 sono stati ben 27 gli appuntamenti organizzati con oltre 2100 presenze registrate in appuntamenti che si sono svolti a Monteprandone, San Benedetto del Tronto, Acquaviva Picena, Ascoli Piceno, Offida, Roccafluvione e Acquasanta Terme.

Per ulteriori informazioni sul progetto si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina Facebook Unione Sportiva Acli Marche.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.