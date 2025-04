Il Comune per finanziare la delocalizzazione ha anche rinunciato ai contributi per altri due interventi, che coprirà a proprie spese

MONSAMPOLO DEL TRONTO – Dall’adeguamento sismico a una nuova costruzione con delocalizzazione per la scuola Don Pacifico Mignini

di Monsampolo del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. La modifica dell’intervento, particolarmente

sentito dalla comunità locale, è stata resa possibile dall’aumento approvato in Cabina sisma. L’importo è

stato aumentato di 3,18 milioni di euro, per un contributo complessivo che raggiunge i 3,7 mln. Il soggetto

attuatore dell’intervento è il Comune di Monsampolo del Tronto. La scuola verrà ricostruita in un’area

vicina al palazzetto dello sport di via Corradi.

“La ricostruzione può e deve essere occasione di ripensare in un’ottica di efficienza i servizi importanti

come la scuola – dichiara il Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli -. Il

lavoro impostato dal sindaco Massimo Narcisi è una strategia coraggiosa e attenta alle esigenze della sua

comunità che abbiamo deciso di condividere e sostenere insieme al Presidente Francesco Acquaroli con

questa modifica approvata in Cabina sisma. Voglio ringraziare anche l’Usr per una costante attenzione e

ascolto del territorio che rende possibile il cambio di passo nella ricostruzione pubblica”.

“Un’opera importante che riusciremo a realizzare grazie al Commissario Castelli e a tutto il suo staff –

dichiara il sindaco di Monsampolo Massimo Narcisi – Da un anno lavoriamo a questo obiettivo che chiude

un cerchio, perché siamo intervenuti negli altri anni sulle altre due scuole, la primaria e quella

dell’infanzia, mancava questo tassello. Con le nuove risorse che ci sono state concesse e accorpando le

altre, possiamo dotarci di una nuova scuola, non solo adeguata dal punto di vista sismico ma anche

efficientata energicamente e finalmente a norma. Puntando sulle scuole si investe sul futuro della nostra

comunità”.

Il Comune per finanziare la delocalizzazione ha anche rinunciato ai contributi per altri due interventi, che

coprirà a proprie spese. Si tratta della Scuola primaria di via Pascoli, in frazione Stella, che sarà adeguata

sismicamente e della scuola dell’infanzia in via Cavour, che invece sarà demolita.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.